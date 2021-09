Roma: weekend di sport e vaccini

A partire da oggi e anche nei giorni 4, 5, 10,11,12 settembre, dalle 18 e fino alle 24, nei giardini di piazza Vittorio a Roma partirà la Campagna “Vaccìnati e scendiamo in campo”, organizzata dal Coni e dall’Assessorato alla salute della Regione Lazio a cui prende parte anche la Polizia di Stato. L’evento s’inserisce nell’ambito della manifestazione “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”. All'inaugurazione di questo pomeriggio, hanno partecipato il capo della Polizia Lamberto Giannini, il presidente della regione Lazio Luca Zingaretti e l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato.

Per l’occasione sulla Piazza è stato allestito un villaggio dello sport dove è possibile praticare diverse discipline sportive e vaccinarsi gratuitamente. La vaccinazione avverrà all’interno di una postazione medica avanzata mobile, con medici e personale sanitario della Polizia di Stato, messa a disposizione della Direzione centrale di sanità; potrà essere somministrata a tutti coloro che si presenteranno muniti di tessera sanitaria, senza necessità di prenotazione.

Presente sul posto per tutta la durata della manifestazione, anche un’ambulanza della Polizia con medici e infermieri. Per promuovere l’iniziativa saranno presenti alcuni atleti delle Fiamme oro della Polizia di Stato come testimonial d’eccezione per sensibilizzare i ragazzi e le persone a vaccinarsi, contribuendo così ad accelerare la ripartenza dello sport. Oggi pomeriggio era presente Maria Centracchio, medaglia di bronzo nel judo ai Giochi olimpici di Tokyo2020.