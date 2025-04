Presentato a Roma il report sulla contraffazione

Presentata a Roma, presso la Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, la seconda edizione del report “La contraffazione - Evoluzione del fenomeno criminale sul mercato fisico e online”, relativo al biennio 2023-2024.

All’evento erano presenti il vice capo della Polizia - Direttore centrale della Polizia criminale Raffaele Grassi, il direttore del Servizio analisi criminale Antonio Basilicata e la rappresentante della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Dipartimento mercato e tutela del ministero delle Imprese e del Made in Italy Paola Brunetti.

Il report si inserisce nell’ambito degli eventi celebrativi della “Giornata nazionale del Made in Italy” istituita il 15 aprile dall’articolo 3 delle Legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Il provvedimento, entrato il vigore l’11 gennaio dello scorso anno, ha lo scopo di stimolare la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e le eccellenze produttive italiane, sia in Italia che all’estero.

Lo studio è frutto della sinergia tra la Direzione centrale della Polizia criminale e tutti i componenti del Desk interforze anticontraffazione, al quale partecipano i rappresentanti dei Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, dell’Anci e della Siae. Hanno collaborato anche il Corpo della Polizia locale di Roma capitale e la Direzione centrale per la Polizia scientifica e la Sicurezza cibernetica.

Alcuni dati del Report

Le Forze di polizia e le Polizie locali hanno concluso 60.360 operazioni di contrasto al fenomeno, 11.142 delle quali conclusesi con l’esecuzione di sequestri penali e 49.218 di sequestri amministrativi, per un valore complessivo delle merci contraffatte sottratte al mercato pari a 532.111.608 euro.

I dati statistici evidenziano che il 91,1 per cento delle operazioni di sequestro avviene nella fase della commercializzazione, facendo ritenere che sia necessario rivolgere maggiore attenzione alle altre fasi della filiera (produzione, trasporto e deposito) al fine di ottenere risultati determinanti nella lotta all’illecito.

L’86,62 per cento dei sequestri eseguiti è di tipo amministrativo, e l’80,74 per cento di questi si riferisce alla vendita di merci “in forma ambulante senza licenza”.

Le risultanze delle attività di prevenzione e repressione rivelano che le attività realizzate per combattere la contraffazione sono tanto più efficaci quanto più sono in grado di rispondere alle effettive esigenze che esprimono i territori, in base alle loro specifiche caratteristiche.