Poliziamoderna: il numero di giugno

Nel numero di giugno di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, il primo piano è un reportage sul Compartimento polizia ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia, nel quale si racconta l’attività svolta dagli operatori della specialità in un territorio di confine e la collaborazione con le polizie dei Paesi confinanti.

Nei luoghi oggetto dell’approfondimento il tema dei migranti è all’ordine del giorno, con i numerosi casi di salvataggio di persone dalle tramogge (i carri adibiti al trasporto di cereali e granaglie) nelle quali viaggiano per giorni, oltre agli attraversamenti delle frontiere passando per i boschi della Slovenia e seguendo la “linea ferrata”.

L'articolo documenta i regolari pattugliamenti misti con la polizia austriaca a bordo dei treni, sanciti da specifici protocolli di collaborazione.

Questo mese l’inserto è dedicato alle nuove minacce della criminalità organizzata nell’Unione europea, evidenziate nel report Eu-Socta, redatto dagli analisti di Europol con il supporto degli esperti delle Forze di polizia nazionali.

Il report evidenzia come il Dna delle organizzazioni criminali stia cambiando e sia in continua evoluzione: svincolate dalle strutture tradizionali, si muovono oggi agevolmente in un mondo plasmato dal clima di instabilità globale, dalla digitalizzazione e dalle tecnologie emergenti, con l’Intelligenza artificiale utilizzata per automatizzare e rendere più efficienti le operazioni criminali, rendendole più difficili da rilevare da parte delle Forze dell’ordine.

Un focus è dedicato alla premiazione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, che si è svolta presso la Scuola allievi agenti di Caserta.

All’ottava edizione del progetto, che ha come testimonial “Il commissario Mascherpa” ed è promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno partecipato gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione di circa 90 province italiane.

L’intento del concorso è quello di stimolare la riflessione dei ragazzi sui temi della legalità, attraverso argomenti come il rispetto delle regole, il corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione virtuali e i valori della Costituzione che, insieme all’amicizia, alla pace, alla libertà e alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società responsabile.