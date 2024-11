Cinecittà: Polizia e studenti ricordano le vittime della Strada

Nella settimana in cui si celebra la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”, che ricorre ogni anno la terza domenica di novembre, tra le numerose attività organizzate dalla Polizia di Stato in tutta Italia, si è svolto oggi, presso il Gran teatro, negli studi di Cinecittà a Roma, un evento dedicato alla promozione della cultura della sicurezza stradale.

Oltre 800 studenti di scuole secondarie di II grado, insieme ai familiari di alcune vittime della strada, hanno assistito all’evento, copresentato dalla conduttrice Rai Daniela Ferolla e da Luciana Baron della Polizia stradale, cha si è svolto alla presenza del direttore centrale della Polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato Renato Cortese, del direttore del Servizio Polizia stradale Santo Puccia e del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio Anna Paola Sabatini, che ha rivolto un pensiero di sensibilizzazione ai giovani presenti.

Il prefetto Cortese, rivolgendosi ai ragazzi, ha sottolineato come “La nostra missione è chiara e segnata: dobbiamo educare le nuove generazioni a comprendere che la strada non è un luogo dove sfidare la sorte, ma uno spazio di vita che merita rispetto e responsabilità”.

I giovani presenti hanno inoltre visto il lungometraggio “Run”, scritto e interpretato da Riccardo Lionelli con la regia di Filippo Lupini, ed hanno riflettuto sul forte messaggio trasmesso dal video, partecipando al dibattito insieme ad Antonio Capodicasa della Polizia Stradale, al professor Pierluigi Cordellieri, docente ordinario della facoltà di psicologia dell’università La Sapienza di Roma, al regista Filippo Lupini, al professor Fabio Bolzetta, giornalista e docente della Lumsa e a Silvia Frisina dell’Associazione familiari vittime della strada.

A lanciare un forte e significativo messaggio agli studenti sono stati inoltre l’attore e doppiatore Michele Gammino e don Antonio Coluccia, che hanno ricordato loro quanto “non ne vale la pena” di correre alla guida, mettersi al volante ubriachi o distrarsi con il cellulare.

La giornalista di Rai2 ed esperta di motori, Maria Leitner, insieme ai video messaggi di testimonial come Gigi D’Alessio, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Bruno Vespa, il professor – influencer Vincenzo Schettini, Eleonora Daniele, Ermal Meta e gli Amici di Maria De Filippi, hanno infine invitato i ragazzi ad avere condotte responsabili e consapevoli, rispetto la vita propria e quella degli altri utenti della strada

Parallelamente all’evento, all’esterno del Teatro, circa 600 alunni delle scuole primarie hanno visitato una vera e propria città della legalità con percorsi educativi dedicati dalla sicurezza stradale, il Pullman azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato e stand organizzati con i partner della manifestazione, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il ministero dell’Istruzione e del merito, il dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma, la Fondazione Ania, Anas – Piarc, Polis consulting S.r.l., AutoBrennero S.p.a., Gruppo Sina/Astm, Federazione ciclistica italiana, Moige, Associazione Lorenzo Guarnieri, Fondazione Gaia von Freymann, Associazione italiana familiari e vittime della Strada, A.i.s.c.a.t., Autostrade per l’Italia S.p.a., E.n.e.l. e Pirelli S.p.a..