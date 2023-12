Palermo: la Polizia si prende cura dei più bisognosi

Con l’avvicinarsi del Natale i poliziotti della questura di Palermo hanno pensato di fare un regalo speciale a tante persone che vivono in stato di indigenza e che, per la loro condizione, non hanno la possibilità di sottoporsi ad esami diagnostici preventivi.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, l’Ufficio sanitario provinciale della Questura ed il Centro sanitario polifunzionale per la Sicilia e la Calabria.

La prima giornata dedicata alla prevenzione gratuita si svolge oggi, dalle 10 alle 16, nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo, dove sono stati allestiti ambulatori mobili pronti ad ospitare i tanti che vorranno sottoporsi a contolli gratuiti.

Sarà infatti possibile effettuare lo screening del tumore della mammella, quello del cervicocarcinoma e del tumore del colon retto, lo screening visivo pediatrico per bambini tra 3 ed 8 anni, quello logopedico pediatrico, visite di prevenzione cardiovascolare, le vaccinazioni antiinfluenzale, anticovid e tradizionali, la visita gastroenterologica, nutrizionale e chirurgica, oltre alla possibilità di sottoporsi ad ecografia tiroidea, ecografia tsa ed ecografia addome completo.

L’obiettivo è quello di garantire a tutti l’accesso ai servizi sanitari cosi da ridurre i fattori di rischio per le malattie croniche e neoplastiche più comuni.

Un modo diverso, quindi, per “esserci sempre” al servizio dei cittadini, in particolare per coloro che hanno più bisogno.