Musica e legalità a Roma Termini con la Fanfara della Polizia

Tra le iniziative di legalità organizzate dalla Polizia di Stato, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Roma Termini si è tenuto il concerto di Natale della Fanfara della Polizia. (Foto)

L’evento musicale è stato organizzato per condividere la magia delle musiche di Natale con gli oltre 200 alunni delle scuole romane, che quest’anno hanno partecipato agli incontri in classe sull’educazione alla legalità con le campagne “Scuole sicure” della Questura e con il progetto “Train…to be cool” della Polizia ferroviaria. I tradizionali brani natalizi hanno rallegrato e intrattenuto il pubblico, turisti in arrivo e in partenza e avventori della Stazione che si sono raccolti intorno ai musicisti.

Presenti all’esibizione della Fanfara, il direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, Renato Cortese insieme al questore di Roma Carmine Belfiore, il direttore del servizio Polizia ferroviaria, Francesca Monaldi e il dirigente del compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio, Massimo Improta. Inoltre, a testimonianza della grande partecipazione e vicinanza alle Istituzioni ha partecipato anche, don Antonio Coluccia, poliziotto ad honorem, ambasciatore di legalità e punto di riferimento, in particolare, tra i giovani.

Al termine dell’esibizione musicale il “Babbo Natale poliziotto” ha salutato i bambini, che hanno ricevuto in dono piccoli gadget ed hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino le Squadre cinofile della Polizia.