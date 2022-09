Livorno: un sostegno ai bambini in fuga dalla guerra

Oggi pomeriggio i membri della fondazione americana The Moodsters Children’s Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro la cui missione è promuovere lo sviluppo sociale ed emotivo e la resilienza dei bambini piccoli,

sono stati ospiti della questura di Livorno per un incontro con tutta la comunità cittadina.

Questa visita è stata organizzata per sostenere il progetto "Laboratorio Insieme di Arte & Movimento", che nasce per sostenere i bambini in fuga dalle guerre e le loro famiglie.

Proprio con questo spirito, la questura di Livorno ha messo a disposizione un nuovo spazio che offre gratuitamente ai questi bambini la possibilità di svolgere attività ludico-ricreative e laboratori artistici.

Il tutto supportato dal prezioso contributo degli psicologi della Polizia di Stato, che operano in sinergia con professionisti locali, esperti di psicologia infantile, quali ad esempio neuropsichiatri, psicoterapeuti del trauma, musicoterapeuti e terapisti del gioco.

Grazie alla loro esperienza e alla loro capacità i bambini vengono aiutati a comprendere meglio il loro stato emotivo, a migliorare le loro capacità di resilienza e ad elaborare le emozioni collegate al loro vissuto traumatico attraverso attività di movimento, di gioco, di musica e di arte.

A dimostrazione del motto “esserci sempre”, anche questa iniziativa, fortemente voluta dal questore di Livorno Roberto Massucci, testimonia l’ordinario impegno della Polizia di Stato verso le fasce più vulnerabili della società.

Al progetto hanno collaborato il Comune di Livorno, i rappresentanti dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest - Zona Distretto Livornese - Ufficio Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, dell’Unicef - Comitato di Livorno, della Misericordia di Livorno, della Caritas diocesana di Livorno, della Croce Rossa Italiana - Comitato di Livorno, dell’Associazione Eppur si Muove - Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, della Rete Quartieri Uniti Eco Solidali, di ArtImagery e dei Clown di Corsia della Libecciati VIP Livorno.