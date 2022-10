Le indagini del commissario Mascherpa a Lucca comics&games

Anche quest’anno all'appuntamento con il mondo del fumetto di Lucca comics&games, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre nella città toscana, la Polizia di Stato è presente con le indagini del commissario Mascherpa nel nuovo volume dal titolo “Il ritorno dello scorpione”.

Il ritrovamento in mare del cadavere di un uomo con uno scorpione nero tatuato sul braccio e uno zaino pieno di cocaina, trasportano il lettore nel cuore delle attività criminali della 'Ndrangheta e dentro le complesse indagini di Mascherpa e della sua squadra.

Mascherpa è l’inconfondibile poliziotto di Diamante, in provincia di Cosenza, protagonista della graphic novel della Polizia di Stato realizzato dalla rivista ufficiale Poliziamoderna; le storie sono scritte da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza e disegnate da Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog.

Allo stand della Polizia di Stato, in cui è parcheggiata la Lamborghini della Polizia stradale, è possibile partecipare al gioco di ruolo “Delitto a Lucca comics&games” ispirato alle indagini del famoso commissario e presentato oggi alla presenza del questore di Lucca, Dario Sallustio. Prima dell’inizio dell’evento è stato rispettato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’esplosione di una palazzina avvenuta ieri a Lucca.

I “concorrenti”, insieme a un commissario Mascherpa in carne ed ossa, vengono proiettati sulla scena di un crimine dove si avvalgono dei veri esperti della Polizia; gli specialisti della Postale spiegano come si conduce un’indagine online e l’utilità dell’App della Polizia di Stato, YouPol; insieme alla Polizia scientifica i partecipanti assistono al rilevamento delle impronte digitali e all’analisi antropometrica di una foto; inoltre, valutano le analisi delle celle telefoniche, spesso determinanti per stabilire l’ora e il luogo di un delitto.

Alla fine delle indagini il Commissario, tra interrogatori, sospettati e indizi svianti, invita i partecipanti a risolvere il caso. Il giocatore che per primo scopre il colpevole riceve un premio.

In questi anni, il commissario Mascherpa è diventato anche testimonial del concorso PretenDiamo Legalità promosso dalla Polizia di Stato insieme al ministero dell’Istruzione; il progetto coinvolge migliaia di studenti di tutta Italia chiamati a reinterpretare le storie pubblicate secondo la propria fantasia creativa.

L’ “area game” di Mascherpa e il corner di Poliziamoderna rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per far giocare i visitatori e promuovere oltre all’ultimo volume, anche gli altri libri della serie: “La rosa d’argento”, “Mare nero”, “Banditi” e “Onorata Sanità”.

Il ricavato dalle vendite sarà devoluto al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche gravi dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

I volumi possono inoltre essere acquistati durante tutto l'anno seguendo le indicazioni contenute sul sito di Poliziamoderna.