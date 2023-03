Inaugurata a Milano la prima struttura veterinaria della Polizia di Stato

A Milano è stata inaugurata la prima struttura veterinaria della Polizia di Stato.

Il taglio del nastro è stato effettuato dal questore del capoluogo lombardo, Giuseppe Petronzi, alla presenza del prefetto di Milano Renato Saccone e del direttore centrale delle specialità Daniela Stradiotto.

L’infermeria della questura, si trova all’interno della caserma Annarumma del III Reparto mobile ed è dotata di attrezzature moderne per la diagnosi e la cura delle principali patologie a cui sono soggetti gli animali da lavoro, sarà a disposizione dei cani e dei cavalli dei Reparti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

Gli animali potranno essere sottoposti a visite mediche, profilassi vaccinali, esami di laboratorio e diagnostica per immagini.

Durante la cerimonia, il questore Petronzi ha consegnato un riconoscimento a Platone, cane della Polizia di Stato recentemente congedato dal servizio.

Pastore tedesco dal manto nero in servizio dal presso la Squadra cinofili della questura di Milano con mansioni di Polizia giudiziaria e ordine pubblico dal 2016, nel corso del servizio prestato, è stato impiegato in centinaia di servizi tra quelli di ordine pubblico durante eventi calcistici, vigilanze in occasione dei Gran premi di F1 a Monza e servizi di rappresentanza. Grazie a Platone sono stati rinvenuti e sequestrati 500 grammi di sostanza stupefacente, denunciate 22 persone e arrestate altre 3.

Dopo il commiato dal suo conduttore, l’Assistente capo coordinatore Simone Zaninotto, che gli ha levato la pettorina della Polizia di Stato, Platone è stato accolto da un allevatore di cani piacentini, che, in cambio, ha omaggiato la questura di Milano con Argo, pastore tedesco di 6 mesi, per il suo arruolamento nelle fila della Polizia.