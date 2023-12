Foggia: botti artigianali e droga, un arresto

Grazie ad una segnalazione arrivata tramite l’app Youpol, i poliziotti della Squadra mobile di Foggia hanno arrestato un uomo di 60 anni per detenzione illegale di materiale esplodente e detenzione di sostanza stupefacente.

Nel messaggio inviato in forma anonima veniva indicato un palazzo e descritto un uomo che viveva all’interno dello stesso come il possibile detentore di fuochi d’artificio illegali probabilmente destinati alla vendita per le celebrazioni del capodanno.

Gli agenti quindi, con l’ausilio dei colleghi del Reparto prevenzione crimine “Puglia settentrionale” e del Nucleo artificieri della questura di Bari, hanno perquisito l’abitazione dove effettivamente sono stati trovati e sequestrati 26 chili di materiale esplodente di fattura artigianale e 20 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e oggetti per confezionamento della droga.