“Le Ali della Polizia” volano a Firenze

Inaugurata, questo pomeriggio, all’aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” la mostra itinerante “Le Ali della Polizia” del fotografo di fama internazionale Massimo Sestini autore quest’anno del Calendario 2024 Polizia.

La mostra gratuita, allestita dall’8° Reparto Volo della Polizia di Stato e dalla la Polizia di frontiera con la collaborazione di Toscana Aeroporti Spa, è stata presentata dal questore di Firenze, Maurizio Auriemma insieme all’autore; sarà presente a Firenze per tutto il mese di febbraio nell'area imbarchi dell'aeroporto dove tutti i passeggeri in transito potranno visitarla.

Le 16 gigantografie sono tratte da un libro celebrativo per i 50 anni del Reparto Volo della Polizia di Stato.

Massimo Sestini ha volato insieme ai poliziotti dei Reparti volo della Polizia di Stato e, con la sua maestria ha catturato scorci di albe e tramonti nei posti più incredibili, introducendo di fatto il visitatore ad una prospettiva inedita visibile solo dall’alto. Luoghi in bilico tra la luce del sole e quella tenue del crepuscolo, in cui vengono catturati dei “tesori nascosti” del nostro Paese.

Per tutto il 2024 la Mostra sarà esposta in diverse città italiane; a marzo a Bologna, ad aprile a Venezia, a maggio a Milano Malpensa, a giugno a Cagliari, a luglio a Palermo, ad agosto a Reggio Calabria, a settembre a Bari, a ottobre a Pescara, a novembre a Napoli.

Il Questore, nel presentare l’esclusiva Mostra, ha sottolineato come questa rappresenta il claim l’Esserci Sempre della Polizia di Stato che anche dall’alto veglia sulla sicurezza dei nostri cittadini.