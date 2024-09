Cooperazione bilaterale con la Bulgaria per la sicurezza stradale

È terminato oggi il corso organizzato dalla Polizia di Stato a favore della Polizia della Repubblica di Bulgaria, incentrato sullo scambio delle migliori procedure operative in materia di Polizia stradale.

L’iniziativa fa parte del piano di rafforzamento della Cooperazione di Polizia voluta dal capo della Polizia Vittorio Pisani e dal suo omologo bulgaro Dimitar Kangaldzhiev.

Si è trattato del 2° momento addestrativo organizzato per i colleghi bulgari che segue quello svoltosi nello scorso mese di giugno in materia di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità organizzata.

I colleghi bulgari sono stati ospitati a Roma all’interno della Scuola superiore di Polizia. Il programma didattico è stato elaborato dai membri dell’area di staff per le Relazioni internazionali del Capo della Polizia in collaborazione con gli esperti del Servizio Polizia stradale della Direzione centrale delle Specialità della Polizia di Stato. Sono stati toccati tutti gli aspetti normativi e operativi che caratterizzano l’azione della Polizia stradale. Le attività addestrative hanno riguardato il controllo delle principali reti viarie e arterie autostradali e le iniziative finalizzate al contenimento del tasso di incidentalità. I poliziotti bulgari hanno visitato il Centro operativo Polizia stradale del Lazio di Fiano Romano (Roma) per comprendere le dinamiche e la complessità nella gestione della sicurezza delle strade capitoline.

Leonardo Bruno