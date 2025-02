Bolzano, arrestato passeur

I poliziotti del commissariato di San Candido, in provincia di Bolzano, hanno arrestato un uomo di origine cinese che tentava di far entrare illegalmente in Italia sette connazionali.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti stavano effettuando i soliti controlli al valico di frontiera di Prato alla Drava quando si sono imbattuti in un veicolo con otto persone all’interno.

Dalla successiva verifica dei documenti di identità è risultato essere in regola solamente un 24enne residente in Toscana, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Sono quindi scattate le manette per il giovane responsabile di aver introdotto in Italia gli altri passeggeri a bordo dell’autovettura, poi sequestrata, di proprietà di un altro connazionale residente in Veneto.

Il questore della Provincia autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha poi emesso, nei confronti dell’arrestato, un foglio di via obbligatorio, che diventerà operativo quando lo stesso verrà scarcerato.