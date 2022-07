La Polizia di Stato piange la scomparsa di Elena Lo Duca

La Polizia di Stato piange la scomparsa dell'assistente capo Elena Lo Duca. Elena aveva 56 anni ed era in servizio al commissariato di Cividale del Friuli (Udine). Elena era anche una volontaria della Protezione civile e ha perso la vita proprio mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento di uno degli incendi che stanno ancora devastando le zone del Carso.

Un albero indebolito dalle fiamme, cadendo, l’ha travolta senza lasciarle scampo. Lascia un enorme vuoto nelle vite del marito e della figlia che la stavano aspettando a casa.

Solo pochi mesi fa, nel dicembre 2021, per il suo impegno Elena era stata accolta al Quirinale per ricevere dal presidente Sergio Mattarella, l’onorificenza del cavalierato dell’ordine al merito della Repubblica italiana.

Cordoglio e commozione sono stati espressi dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ha sottolineato la “Forte testimonianza di altruismo e generosità”.

“Questa tragica scomparsa addolora tutta la Polizia di Stato. Il grande entusiasmo che Elena metteva nel suo lavoro e nel suo operato come coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile di Prepotto, sarà sempre un esempio per tutti. Sono vicino ai suoi cari per questa inconsolabile perdita e li abbraccio a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato”. Queste le parole del capo della Polizia Lamberto Giannini nell’esprimere vicinanza alla famiglia di Elena.

Numerosi anche i messaggi di vicinanza da parte dei cittadini che sulle nostre pagine social stanno lasciando un loro pensiero.