Al via su Rai2 la nuova serie “DETECTIVES”

I casi più controversi e complessi di cronaca nera, noti e meno noti, raccontati dagli investigatori che in prima persona li hanno seguiti, saranno al centro del programma “DETECTIVES- casi risolti e irrisolti”. Le puntate, condotte da Giuseppe Rinaldi e realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato, sono state presentate questa mattina a Roma dal direttore di Rai2 Ludovico Di Meo e dal direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina.

Il primo appuntamento è per sabato 12 giugno, in seconda serata su Rai2. Nella prima puntata verrà affrontato un caso irrisolto del 2011, l’omicidio di Flavio Simmi, 33 anni, ucciso in strada nel cuore del quartiere Prati a Roma in pieno giorno da sette colpi di arma da fuoco.

In tutto saranno sei le puntate che faranno entrare gli spettatori nel vivo delle investigazioni con documenti originali, il racconto dei testimoni, la ricostruzione dei fatti, tutte le evidenze raccolte nell’indagine giudiziaria e materiali audio, video e foto.

I casi delle altre puntate

Seconda puntata: caso Maurizio Minghella – caso risolto

Nella seconda puntata si seguirà l’indagine che ha posto fine alla lunga carriera criminale dell’assassino seriale Maurizio Minghella.

Terza puntata: delitto Scroppo – cold case

Il caso successivo riguarda uno dei misteri ancora irrisolti della cronaca nera di Roma: l’omicidio di Eleonora Scroppo. Un cold case che le forze dell’ordine sperano di riaprire anche con l’intervento di chi sa e non ha ancora parlato.

Quarta puntata: omicidio Isabella Noventa – caso risolto

In questa puntata si ripercorre il lavoro degli investigatori su un omicidio avvenuto a Padova per gelosie, rancori e invidie. Tra i protagonisti il compagno della vittima, Freddy Sorgato, la sua amante e la sorella. Un diabolico trio che ha ucciso Isabella Noventa e ha cercato di depistare le indagini.

Quinta puntata: omicidio Pasqualina Labarbuta – cold case

Riflettori puntati sul cold case di Pasqualina Labarbuta, accoltellata al cuore in pieno giorno su una panchina di un giardino pubblico di Milano, poco lontano dal suo posto di lavoro.

Sesta puntata: omicidio Lida Taffi Pamio - caso risolto

L’ultima puntata della serie si addentrerà in una indagine ricca di colpi di scena che, partendo dal delitto di un’anziana signora avvenuto a Mestre nel 2015, porterà gli investigatori a riaprire il caso già chiuso e apparentemente risolto di una ottantasettenne strangolata nel suo appartamento tre anni prima: Lida Taffi Pamio.