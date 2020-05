Ascoli Piceno: consegnate 200 mascherine all’Unione Ciechi

La questura e la prefettura di Ascoli Piceno sono intervenute in aiuto dell’Unione Ciechi territoriale, che qualche giorno fa si era rivolta alle diverse istituzioni della regione per sensibilizzarle sulle difficoltà incontrate dalle persone non vedenti in questo periodo emergenziale dovuto al Coronavirus.

E così questa mattina i poliziotti si sono presentati nella sede dell’Uici (unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) portando 200 mascherine. L’aiuto non si è concretizzato solo con la preziosa consegna, ma anche con i diversi accordi presi con la Onlus per rendere la quotidianità delle persone non vedenti meno difficoltosa nel seguire le prescrizioni introdotte per l’emergenza sanitaria.

Adoriano Corradetti, componente della direzione Uici Nazionale, e Alina Pulcini, presidente Uici Marche, hanno voluto esprimere a nome di tutti un sentito ringraziamento al prefetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella, al questore Paolo Maria Pomponio e a tutto il personale della Polizia di Stato che ogni giorno, nonostante i tanti impegni di questi mesi difficili, dedicano particolari attenzioni alle fasce più esposte della popolazione.