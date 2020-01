Pescara: inaugurata la sezione giovanile di pugilato delle Fiamme Oro e la nuova sede dei Cinofili

Un altro tassello nel segno della legalità è stato aggiunto a Pescara con l’apertura, presso la Scuola per il Controllo del Territorio della Polizia di Stato, della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Pugilato.

L’inaugurazione si è svolta quest’oggi alla presenza del direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione Maria Luisa Pellizzari, delle autorità civili e militari della provincia e di una rappresentanza degli alunni della scuola media “Tinozzi” di Pescara, che ha potuto conoscere meglio le attività formative della Scuola per il Controllo del Territorio della Polizia di Stato e della Sezione Giovanile di Pugilato, anche attraverso le dimostrazioni appositamente preparate dagli istruttori.

L’apertura delle porte della Scuola di Polizia darà la possibilità ai giovanissimi, tra gli 8 e i 15 anni, di inserirsi in un gruppo sportivo di fama nazionale ed internazionale e di essere seguiti da istruttori e tecnici altamente qualificati.

I ragazzi, che svolgeranno un programma di formazione, orientamento ed avviamento all’attività sportiva per giovanissimi, avranno modo di apprendere l’importanza del rispetto delle regole, dell’onore, della disciplina e della legalità.

Infatti, per la Polizia di Stato la promozione dello sport giovanile è soprattutto un investimento per il futuro: le regole dello sport sono regole per la vita le leggi che governano una competizione sportiva abituano i giovani a perdere o vincere ma sempre rispettando sé stessi e gli avversari senza prevaricare o scegliere scorciatoie illegali.

Dal 2013 esiste, presso la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara, anche la Sezione Giovanile di Pesistica Olimpica affidata al campione pluridecorato delle Fiamme Oro Marco di Marzio.

Il direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione Maria Luisa Pellizzari, sempre nella stessa giornata, ha inaugurato anche la nuova sede della Squadra Cinofili della Questura di Pescara.

Alla cerimonia erano presenti anche il prefetto di Pescara Gerardina Basilicata e il questore Francesco Misiti.

La Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Pescara è stata istituita nel 2012 per le esigenze operative delle province del centro Italia. Nel corso degli anni, la Squadra è stata potenziata e, ad oggi, è composta di nove unità specializzate in vari settori di intervento.

Con la nuova sede si garantisce una funzionale sistemazione ai cani poliziotto con il conseguente vantaggio nell’impiego operativo, nell’addestramento e nel mantenimento dei nostri amici a 4 zampe.