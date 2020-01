Polizia ferroviaria: nella prima settimana di gennaio 19 arresti e 185 indagati

L’attività della Polizia ferroviaria nella prima settimana dell’anno ha portato all’arresto di 19 persone e ad indagarne 185. Le 3.758 pattuglie di servizio nelle stazioni e le 1.049 a bordo treno, hanno inoltre identificato più di 33 mila persone rintracciando 9 minori non accompagnati. mentre sono stati 60 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.

Dalla Lombardia alla Liguria

Gli Agenti della Polfer di Milano Rogoredo controllando un 19enne, lo hanno trovato in possesso di 20 grammi di marijuana, di denaro ritenuto provento dell’attività illecita e di materiale per il confezionamento delle dosi di droga. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato.

A Milano Centrale, durante un controllo i poliziotti hanno rintracciato una cittadina serba pluripregiudicata risultata destinataria di un ordine di arresto. La donna, doveva espiare la pena della reclusione di oltre tre anni per furto aggravato.

Arrestato un giovane algerino di 28 anni, senza fissa dimora, dalla Polfer di Genova Principe: È successo a bordo di un treno proveniente da Milano ed in procinto di fermarsi nella stazione di Genova Principe. Lo straniero si è impossessato del denaro contante che una donna custodiva all’interno della propria borsa, poi si è allontanato frettolosamente. La vittima è stata avvisata dell’accaduto da altri passeggeri tra cui una testimone al quale l’uomo aveva mimato “il taglio della gola”. Gli Agenti avevano fermato l’uomo per un controllo nello stesso frangente in cui arrivava la vittima che denunciava quello che era successo sul treno.

Dalle Marche alla Campania

Nella stazione di San Benedetto del Tronto gli agenti hanno arrestato un cittadino romeno per un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Cremona. A Pescara, la Polfer ha proceduto all’arresto di un cittadino nigeriano di 37 anni responsabile di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

I poliziotti a bordo di un treno partito da Firenze Santa Maria Novella e destinato a Pisa Centrale, hanno arrestato i due autori di una rapina consumata poco prima nei confronti di un viaggiatore al quale, sotto la minaccia di gravi ripercussioni, sottraevano il denaro in suo possesso. Il viaggiatore sceso a Pistoia ha denunciato il fatto permettendo agli agenti di individuare i due malfattori e di recuperare il denaro.

Due cittadini algerini sono finiti in manette nei pressi della Stazione di Roma Termini per aver rubato uno zaino ad una coppia di turisti brasiliani all’interno di un esercizio commerciale. Tre malfattori nella convinzione di non essere osservati durante il furto sono fuggiti, ma dopo un breve inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccarne due e ad arrestarli per furto aggravato in concorso.

Alla Stazione di Napoli Centrale un uomo ed una donna, subito dopo il furto di una confezione di auricolari per Iphone che avevano schermato con carta argentata per non allarmare le porte antitaccheggio del negozio, sono stati scoperti e arrestati.

Due episodi a lieto fine

A Como gli Agenti hanno salvato un 23enne con intenti suicidi quando il giovane aveva già oltrepassato la ringhiera metallica e si era sporto in attesa che passasse il treno. I poliziotti sono riusciti a far desistere il ragazzo solo dopo diversi tentativi di persuasione.

La Polfer di Bolzano ha recuperato un grosso trolley, rimasto incustodito sul treno diretto al Brennero, con all’interno provette da laboratorio contenenti del sangue: il materiale proveniva da un laboratorio di Arezzo ed era destinato ad un altro laboratorio di analisi altamente specializzato della provincia di Padova.

Gli Agenti si sono subito adoperati per far custodire le provette presso l’ospedale di Bolzano, unica sede idonea al mantenimento della temperatura corretta, e poi per far arrivare i campioni di sangue al laboratorio di Padova.

Il trolley era stato sottratto da ignoti che, approfittando di un attimo di distrazione del personale che lo stava trasportando, avevano rubato la borsa depositata nel vano portabagagli, quanto il treno aveva fatto sosta nella stazione di Bologna.