La collana “Fecero la scelta giusta” presentata a Books Vignanello

Nell’ambito della rassegna letteraria “Books Vignanello”, dedicata a giornalismo e politica, che si terrà nel piccolo borgo della Tuscia viterbese, sarà presentata in apertura di serata, alle 19.00 di oggi, la collana di libri edita dalla Polizia di Stato “Fecero la scelta giusta”.

Nei due volumi, la cui redazione è stata curata dall’Ufficio comunicazione istituzionale del Dipartimento della pubblica sicurezza e da Raffaele Camposano, che è stato direttore dell’Ufficio storico della Polizia, vengono raccontate le storie de “I poliziotti che si opposero al nazifascismo” e de “I poliziotti che soccorsero gli ebrei”.

Durante l’incontro, moderato dal giornalista Marco Frittella, Eugenia Sepe dell'ufficio comunicazione istituzionale della Polizia, interverrà l’attore Sebastiano Somma, che nel 2001, nella serie tv “Senza confini, storia del commissario Palatucci” interpretò Giovanni Palatucci, poliziotto e vicecommissario, che, prima a Genova e poi a Fiume, portò avanti una complessa opera di opposizione alle deportazioni degli ebrei. Infatti, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, tramite falsi documenti e fughe oltre il confine svizzero, salvò molti profughi e abitanti ebrei di Fiume e del Friuli-Venezia Giulia, fino a quando, scoperto dai nazifascisti, venne deportato nel campo di concentramento di Dachau dove morì di stenti.

Nei due volumi vengono raccontate le storie dei poliziotti, vittime e oppositori del regime nazifascista, che lottarono per un Paese libero e democratico negli anni segnati dalla guerra e dall’occupazione ma anche dalla Resistenza.

Le pubblicazioni fanno parte del “Progetto Memoria”, frutto di un approfondito lavoro di ricerca storica, e in esse sono tratteggiate le figure di poliziotti già note, in particolare coloro che sono stati riconosciuti Giusti tra le Nazioni: Palatucci, De Fiore, Canessa e De Nardis, ed emergono altri appartenenti alla Polizia di Stato che, agendo con altrettanta umanità e spirito di solidarietà, vengono così restituiti alla storia del Paese. Nella serata inaugurale della rassegna letteraria nel piccolo borgo in provincia di Viterbo la Banda musicale della Polizia di Stato si è esibita in un breve repertorio di brani che ha allietato i presenti.

Alessio Evangelista