Veicoli storici e Lamborghini Urus all’Arezzo Classic Motors

Si rinnova la partecipazione della Polizia di Stato alla ventisettesima edizione di "Arezzo Classic Motors", uno degli eventi più seguiti e apprezzati nel panorama italiano delle auto e moto d'epoca. Questa mostra-scambio, che si svolge presso Arezzo Fiere e Congressi fino 12 gennaio 2025, è un'occasione unica per ammirare veicoli storici che hanno fatto la storia dell'istituzione, come l'Alfa Romeo 1900 Super TI Speciale del 1958, l'Alfa Romeo Alfetta del 1973, la Giulietta 1600 del 1979 e l’Alfa Romeo 2600 Sprint del 1964.

Tra i protagonisti della mostra, spicca la nuova Lamborghini Urus Performante, ammiraglia della flotta della Polizia di Stato, in servizio presso il compartimento Polizia stradale per la Campania e la Basilicata di Napoli. Il veicolo è dotato di un motore 3996 cc di cilindrata, 8 cilindri a V con 666 Cv, utilizzata per il trasporto urgente di sangue e organi.

La Urus Performante è stata personalizzata con un frigobox per il trasporto di materiali biologici, attrezzato con il datalogger, uno strumento che serve a monitorare la temperatura interna degli organi trasportati, ed è dotata di tutte le tecnologie necessarie per il servizio di polizia, come dispositivi di allarme acustici e visivi, sistemi antincendio, radio VHF e un defibrillatore.

La Polizia stradale è presente con attrezzature per il rilevamento della velocità e dello stato di ebbrezza, per sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza stradale.

L'evento, che attira ogni anno migliaia di appassionati, offre così un'esperienza unica per chiunque sia interessato alla storia e all'evoluzione dei mezzi di servizio della Polizia di Stato.

