La Polizia arruola la Lamborghini Urus

Si rinnova la ventennale collaborazione tra la Polizia di Stato e Automobili Lamborghini con la presentazione, in piazza del Viminale a Roma, della Urus Performante, il super suv della casa bolognese, allestito per il trasporto organi e per i servizi speciali di Polizia stradale.

Alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e del capo della Polizia Vittorio Pisani, le chiavi della supercar sono state consegnate nelle mani del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, da Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini.

Un rapporto, quello tra la Polizia di Stato e Lamborghini, che risale al 2004, quando fu allestita la prima Gallardo. Dal 2015 in poi, la Gallardo è stata sostituita dalla Huracan, in servizio ancora oggi. Di questo modello attualmente ce ne sono due in servizio: una a Roma e una a Bologna.

Urus Performante, col suo motore v8 biturbo da 666 cv, che le garantisce una accelerazione da 0 a 100km/h in solo 3,3 secondi, è stata allestita dai tecnici Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, a partire dagli esterni, seguendo le specifiche della Polizia.

L’abitacolo è stato personalizzato con vari elementi indispensabili per il servizio di Pubblica sicurezza, tra cui un cassetto blindato porta arma, un pannello per messaggi grafici abbattibile e uno speciale vano nel bagagliaio per le attrezzature di ordinanza, un defibrillatore per interventi di pronto soccorso e, soprattutto, un frigo portatile per il trasporto organi comprensivo di display e datalogger per il monitoraggio costante della temperatura interna.

La nuova vettura verrà assegnata al Compartimento polizia stradale per la Campania e la Basilicata.