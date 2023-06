Nuove nomine di vertice al Dipartimento della Pubblica sicurezza

La Polizia ha un nuovo vice capo vicario. È Vittorio Rizzi, nominato dal Consiglio dei Ministri vice direttore generale vicario della Pubblica sicurezza. Succede a Maria Luisa Pellizzari, destinata a ricoprire l’incarico di Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse.

Il prefetto Rizzi, dopo essere stato vice capo della Polizia – direttore centrale della Polizia criminale per oltre 4 anni, si insedierà come “numero due” del Dipartimento della P.S. al fianco del capo della Polizia Vittorio Pisani. Al suo posto, al “Polo Anagnina”, arriva Raffaele Grassi, che dopo una parantesi come prefetto di Foggia e di Padova, iniziata nel 2019, ritorna al Dipartimento della Pubblica sicurezza come vice capo della Polizia- direttore centrale della Polizia criminale.

Vittorio Rizzi, nel corso della sua carriera ultratrentennale come funzionario e dirigente della Polizia di Stato, si è occupato per molti anni di lotta alla criminalità. Tra il 1997 ed il 2012 è stato dirigente delle Squadre mobili di Venezia, Milano e Roma nonché responsabile del gruppo d’indagine “Marco Biagi” a cavallo tra il 2002 ed il 2004.

Nel 2012, nominato dirigente superiore, ha ricoperto, per un anno, l’incarico di direttore del Servizio Polizia stradale, prima di essere nominato questore della provincia di L’Aquila dal 2013 al 2015. Dal 2015 al 2016 è stato direttore dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza “Palazzo Chigi”. Nel maggio del 2016 il Consiglio dei Ministri lo ha nominato prefetto e direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, incarico ricoperto sino al marzo del 2019.

Anche Raffaele Grassi, nel suo percorso di carriera nella Polizia di Stato, iniziato nel 1988, si è prevalentemente occupato di indagini e contrasto alla criminalità, lavorando per quasi venti anni al Servizio centrale operativo della Polizia, di cui ne è stato anche direttore dal 2013 al 2015. È stato inoltre direttore del Servizio controllo del territorio e, per 4 anni, questore della provincia di Reggio Calabria.

Il Consiglio dei Ministri ha infine nominato prefetto di Padova Francesco Messina. Al “Polo Tuscolano”, al suo posto, come direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, arriva il dirigente generale di P.S. Alessandro Giuliano, negli ultimi 4 anni questore della provincia di Napoli e, in passato, anche direttore del Servizio centrale operativo della Polizia.