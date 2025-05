Roma: consegnati i premi per la 24° edizione di Icaro

Si è svolta questa mattina, nella sede del Campo dei miracoli nel quartiere Nuovo corviale di Roma, alla presenza del Direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato Renato Cortese, la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici del concorso abbinato alla 24° edizione di Icaro, una delle più importanti campagne di educazione stradale promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’istruzione e del merito, il Dipartimento di psicologia della Sapienza, la fondazione Ania, il Moige, la Federazione ciclistica italiana Enel Italia S.p.a., Aiscat, Autostrada del Brennero S.p.a., il Gruppo Astm, Anas S.p.a., Piarc Italia, Pirelli S.p.a. e l’Associazione Lorenzo Guarnieri onlus, per promuovere tra le giovani generazioni la cultura della sicurezza e del vivere la strada in modo consapevole e responsabile.

Davanti ad una platea di oltre 500 studenti di diverse scuole primarie e secondarie ospiti nel centro sportivo, sono intervenuti inoltre, la prof.ssa Annamaria Giannini della Sapienza, poliziotta ad honorem e la d.ssa Anna Rita Giuseppone dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio.

Il prefetto Renato Cortese Direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale messe in campo dal Dipartimento della pubblica sicurezza tramite la Polizia stradale e il valore simbolico della scelta di portare il cuore del Progetto icaro, con il suo messaggio più autentico, nel quartiere Corviale: “una presenza voluta della Polizia di Stato nei territori della periferia romana per affermare che la sicurezza stradale è un percorso quotidiano, che inizia dai comportamenti dei più giovani, che sono i veri protagonisti del cambiamento attraverso le scelte che compiono ogni giorno”, richiamando al valore essenziale della responsabilità alla guida.

Una giornata trascorsa anche all’insegna del divertimento, con due rappresentazioni teatrali messe in scena dagli artisti della compagnia Zelda teatro, ideate ed interpretate da Filippo Tognazzo che “Col Casco non ci Casco” prima, dedicato ai più piccoli e “I Vulnerabili” dopo, rivolto agli studenti più grandi, ha intrattenuto i ragazzi, invitandoli a riflettere sui pericoli derivanti da comportamenti azzardati e pericolosi sulla strada.

Negli spazi esterni dell’impianto sportivo è stata poi allestita un’area espositiva con stand e percorsi educativi curati dagli operatori della Polizia stradale e dai partner di Icaro, con la Lamborghini della Polizia di Stato e le moto in dotazione alla Stradale.

Tra i protagonisti dell’evento, gli studenti vincitori del concorso abbinato alla 24° edizione di Icaro che aveva come oggetto l’ideazione di una challenge basata su valori positivi inerenti alla sicurezza stradale, dal titolo: “La sfida di Icaro: Youtuber per un giorno”.