Celebrazioni 172°: onorificenze e premi a 17 poliziotti

Uno dei momenti più toccanti e significativi all’interno delle celebrazioni per l’Anniversario della fondazione della Polizia è tradizionalmente la consegna dei riconoscimenti a quei poliziotti che si sono distinti sacrificando la propria vita o mettendola a repentaglio al servizio dei cittadini e in difesa della legalità. (Foto)

Quest’anno, per il 172° Anniversario, sono 8 le Medaglie al Valor e al Merito civile consegnate dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

La prima, d’oro al Merito civile, è stata conferita alla memoria della guardia di Pubblica sicurezza Paolo Diano che, il 20 marzo del 1981, in servizio alle Volanti della questura di Bologna, di pattuglia sulla tangenziale della città, venne tamponato violentemente da un autocarro mentre stava effettuando un posto di controllo con il collega Giuseppe Sportelli, e perse la vita nei giorni successivi a causa delle ferite riportate. A ritirare l’onorificenza è stata la figlia Paola, assistente tecnico della Polizia di Stato.

Le altre due Medaglie, rispettivamente d’oro e di bronzo al Valor civile, sono state consegnate al vice sovrintendente Marco Marras e al vice ispettore Loris Tola, che per il medesimo intervento erano già stati promossi per merito straordinario. Nel 2021, in servizio di Volante a Cagliari, intervennero nel comune di Assemini per la segnalazione di un uomo deciso a compiere un attentato incendiario nei confronti del suo ex datore di lavoro, titolare di un bar. Sul posto, invece, trovarono l’uomo cosparso di liquido infiammabile sul punto di darsi fuoco. Il capo pattuglia Marras cercò di bloccare l’uomo ma venne travolto dalle fiamme, mentre Loris Tola, utilizzando l’estintore in dotazione, spense le fiamme, tagliò con un coltello gli anfibi del collega, ormai fusi dalle fiamme, e gli tolse i vestiti per bagnarlo. L’uomo, purtroppo, morì in ospedale a causa delle ustioni riportate. Il vice sovrintendente Marras, invece, grazie alla prontezza del collega, riuscì a salvarsi pur avendo ustioni sul 40% del corpo.

Infine, sono state consegnate le Medaglie di bronzo al Merito civile e promozione per merito straordinario a cinque poliziotti del commissariato San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Il sostituto commissario coordinatore Paolo Iovino, l’ispettore Claudio Matera, il vice ispettore Giuseppe Menna, il sovrintendente Enrico Mancuso ed l’assistenza capo coordinatore Basilio Chierchia, il 5 maggio del 2020, intervennero ad Ottaviano, in provincia di Napoli, per un’esplosione in uno stabilimento industriale e, incuranti delle fiamme e del rischio di crolli, portarono in salvo diversi operai feriti e rimasti bloccati all’interno della struttura.

Durante la cerimonia a Piazza del Popolo sono state inoltre conferite dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi le Promozioni per merito straordinario riconosciute ai protagonisti di due operazioni di Polizia giudiziaria.

Sono stati promossi cinque poliziotti della Squadra mobile di Reggio Calabria ed uno del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, che nel 2021, dopo una lunga e complessa attività investigativa, catturarono in Spagna il latitante di ‘ndrangheta Giuseppe Romeo.

Gli altri quattro poliziotti premiati sono in servizio al Centro operativo sicurezza cibernetica Lombardia della Polizia postale. Gli agenti hanno condotto un’operazione contro la pedopornografia online durata diversi anni ed effettuata sotto copertura, al termine della quale sono state arrestate 17 persone e altre 81 sono state denunciate.