Reggio Calabria: due arresti per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia

I poliziotti del commissariato di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, hanno arrestato una donna di 48 anni e un uomo di 61 anni per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia ai danni del padre 81enne della donna, affetto da disturbi depressivi.

Gli investigatori sono riusciti ad accertare che i due aguzzini tenevano segregato per lunghi periodi della giornata l’anziano signore chiudendolo a chiave all’interno di una stanza con la finestra bloccata da reti e sbarre.

Al momento dell’esecuzione del provvedimento gli agenti hanno trovato in casa solo il compagno della donna e quest’ultimo non era nemmeno in possesso delle chiavi della stanza visto che la figlia della vittima le portava con sé ogni volta che lasciava l’abitazione.

L’uomo seppure provato non versava in gravi condizioni ed è stato affidato alle cure di alcuni conoscenti mentre la figlia e il compagno sono finiti agli arresti domiciliari.