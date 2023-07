Catanzaro, inaugurata “Una stanza tutta per sé” per donne vittime di violenza

Si è svolta oggi, al commissariato di Lamezia Terme (Catanzaro) la cerimonia di inaugurazione dell’aula di audizione “Una stanza tutta per sé per incoraggiare le donne vittime di violenze domestiche, sessuali e stalking, a rivolgersi alle Forze dell’ordine e per ricevere sostegno in un ambiente accogliente e protetto, nel delicato e incisivo momento della denuncia.

La stanza inaugurata alla presenza del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, del questore di Catanzaro Paolo Sirna, del dirigente del commissariato di Lamezia Terme Antonio Turi, della presidente Soroptimist international d’Italia Giovanna Guercio e del presidente Soroptimist club Lamezia Terme Rachele Iovene, è la prima realizzata all’interno di una sede della Polizia di Stato in Calabria.

L’iniziativa fa parte dell’omonimo progetto promosso dall’associazione Soroptimist international d’Italia, firmataria nel 2020 di un protocollo d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Polizia di Stato è impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere col progetto "Questo non è amore".