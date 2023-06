La Polizia stradale accompagna il Giro femminile

Partono oggi, da Chianciano terme, le 168 atlete provenienti da diversi paesi del mondo tra cui Stati Uniti, Canada, Vietnam, Italia, Spagna, Olanda e Francia, protagoniste della 34esima edizione del Giro d’Italia internazionale femminile, la più prestigiosa competizione italiana a tappe nel panorama del ciclismo internazionale femminile.

A garantire la sicurezza delle sportive e dei numerosissimi appassionati di ciclismo che assisteranno all’evento saranno, ancora una volta, le donne e gli uomini della Polizia stradale.

La scorta, composta da 20 motociclisti in sella a moto Yamaha 1.300, due auto e un furgone officina, accompagneranno le cicliste lungo i circa 1.000 chilometri del percorso, distribuiti in 9 tappe che andranno dalla Toscana, all'Emilia Romagna, al Piemonte fino alla costa ligure per poi terminare in Sardegna, a Olbia il 9 luglio.