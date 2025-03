Padova: il Commissario Mascherpa arriva negli store Mondadori

Si è svolta stamattina a Padova, all’interno della libreria di piazza Garibaldi, la presentazione della collaborazione tra Polizia di Stato e Mondadori.

La partnership ha sancito l’arrivo anche negli store Mondadori cittadini, dei fumetti del Commissario Mascherpa, la graphic novel nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato, lo scrittore Luca Scornaienchi, responsabile artistico del museo del fumetto di Cosenza, nonché sceneggiatore del fumetto, e Daniele Bigliardo, a cui è stata affidata la realizzazione dei disegni. Il fumetto, ora disponibile anche nelle librerie di Padova con i suoi sette volumi, narra la storia di un poliziotto del Sud alle prese con indagini e misteri da risolvere.

Come messaggio di fondo l’opera tende a trasmettere i valori del coraggio, della giustizia e della certezza che il bene, alla fine, vince sempre.

All’evento erano presenti il questore della provincia Marco Odorisio, la referente provinciale per la legalità presso l’Ufficio scolastico territoriale di Padova Maria Grazia Vernillo, il direttore della filiale Mondadori di Padova Gianluca Marinelli, una rappresentanza di studenti del liceo artistico Modigliani e del liceo delle scienze umane Duca D’Aosta, nonché dei poliziotti della Questura.

Durante la presentazione il Questore ha sottolineato il valore educativo del fumetto, che è anche simbolo di solidarietà. Infatti, il ricavato delle vendite sarà devoluto interamente al “Piano Marco Valerio”, uno dei progetti più significativi e sentiti del Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, che ha l’obiettivo di sostenere economicamente i nuclei familiari dei poliziotti con figli minori affetti da gravi patologie.

La graphic novel è ambientata in un immaginario commissariato di Polizia con sede nella località marittima di Diamante, in provincia di Cosenza, e racconta le vicende del vice questore Giovanni Mascherpa, un personaggio di fantasia che per tutti è il Commissario.

Il poliziotto nasce in un piccolo comune in provincia di Reggio Calabria, da padre milanese e madre del sud; si arruola in polizia per seguire le orme dello zio Gaetano, ucciso durante un conflitto a fuoco.

È un investigatore istintivo, sempre pronto all’azione e sa sacrificarsi pur di raggiungere l’obiettivo. Vasco Rossi è il suo cantante preferito, si allena in una palestra di boxe, è fidanzato con una studentessa universitaria di architettura ed è un appassionato lettore dei libri di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso.