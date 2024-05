Firmato accordo di collaborazione con la Fondazione Terre des Hommes Italia

È stato siglato oggi a Roma, presso il ministero dell’Interno, un protocollo di collaborazione tra la Polizia di Stato e la Fondazione Terre des Hommes Italia.

Il documento è stato firmato dal capo della Polizia Vittorio Pisani e dalla presidente di Terre des Hommes Donatella Vergari, alla presenza del direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato Renato Cortese e del direttore del Servizio polizia postale Ivano Gabrielli.

Il protocollo, che avrà durata triennale, ha lo scopo di realizzare iniziative congiunte per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della tutela dei minori da ogni forma di violenza e abuso online, quali, in particolare, attività di collaborazione mirate al contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori e degli altri abusi online ai danni di bambini, bambine e adolescenti e campagne informative di prevenzione sui rischi della Rete.

“La firma di questo protocollo rappresenta un passo fondamentale per Terre des Hommes Italia nella lotta contro la violenza infantile online - ha detto la presidente Donatella Vergari - La collaborazione con la Polizia postale darà luogo a preziose sinergie che permetteranno di rafforzare l’impegno comune per contrastare il fenomeno della violenza online, sostenere e aiutare le vittime di questi crimini, nonché per favorire un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali da parte di bambini, bambine e adolescenti”.

Terre des Hommes dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e cibo, e attualmente è presente in 23 paesi con 150 progetti a favore dei bambini.

La Fondazione Terre des Hommes Italia fa parte della Terre des Hommes International Federation, lavora in partnership con Eu Dg Echo ed è accreditata presso l’Unione europea, l’Onu, Usaid e il ministero degli Esteri italiano - Agenzia italiana per la Cooperazione internazionale (Aics).