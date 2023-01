Coppa del mondo: le Fiamme oro trionfano nella scherma olimpica e paralimpica

Grandi risultati per gli schermitori delle Fiamme oro che in Coppa del mondo hanno vinto medaglie sia nelle prove di Parigi, dove si sono svolte le gare del fioretto maschile e femminile, che in quelle di Whashington, prima tappa dell’anno per la scherma paralimpica.

Sulle pedane dello Stade Pierre de Coubertin di Parigi la nostra Alice Volpi ha trionfato nel torneo individuale, conquistando la seconda vittoria stagionale, dopo quella di Belgrado, nella prestigiosa competizione internazionale, la settima in carriera. Nella finalissima la portacolori cremisi ha incrociato le lame con la statunitense Lee Kiefer, campionessa olimpica in carica, vincendo per 15-13 al termine di un match tiratissimo ma sempre comandato dall’azzurra.

Per arrivare in finale Alice aveva affrontato la portacolori di Hong Kong Wu, superandola per 15-13, poi è stata la volta della romena Calugareanu, battuta 15-4. Subito dopo ha vinto 15-10 il derby azzurro con Martina Sinigalia. Al cardiopalma la semifinale contro la francese Ysaora Thibus, spinta dagli oltre 3mila spettatori presenti sugli spalti, che al termine dell’assalto vinto per 15-13, hanno applaudito la nostra campionessa.

La nostra portacolori si è ripetuta con la squadra di fioretto femminile, insieme alle altre poliziotte delle Fiamme oro Erica Cipressa e Martina Favaretto, e all’azzurra Francesca Palumbo. Senza storia la finale contro il team statunitense vinto 45-32, che ha portato le azzurre sul gradino più alto del podio, proprio come un mese fa nella prima tappa di Belgrado.

In precedenza le azzurre avevano superato senza problemi la Romania con il punteggio di 45-16, poi nei quarti di finale, avevano sconfitto la Polonia per 45-31, per poi affrontare in semifinale il Giappone, in un assalto veramente difficile e sofferto. A lungo in svantaggio, le italiane hanno tenuto botta, rimanendo a poca distanza grazie anche alla bella prova di Martina Favaretto ed Erica Cipressa, con Alice Volpi che alla fine ha rimontato e compiuto il sorpasso, chiudendo l’assalto sul 45-43.

Medaglia d’oro anche per il giovane talentuoso delle Fiamme oro Tommaso Marini, che ha vinto la prova con la squadra di fioretto maschile insieme agli azzurri Garozzo, Bianchi e Foconi, battendo in finale gli Stati Uniti per 45-42 grazie anche al determinante contributo del fiorettista cremisi. Senza storia i primi due assalti contro Spagna e Corea, vinti rispettivamente per 45-16 e 45-22, l’ostacolo più arduo da superare è stato senza dubbio la semifinale contro il Giappone. Grande equilibrio, con sorpassi reciproci e tentativi di fuga stoppati da immediate rimonte, con gli azzurri vincenti all’ultima stoccata per 45-44.

Nella tappa di Whashington della scherma paralimpica l’atleta delle Fiamme oro Edoardo Giordan, ha vinto la prova di sciabola maschile categoria A, confermando le aspettative che lo vedevano favorito in quanto leader del ranking internazionale della sua classe. Vittoria in finale contro il numero tre del mondo, il tedesco Maurice Schmidt, per 15-13. In precedenza, l’azzurro aveva superato lo statunitense Nicholas Badeaux (15-1) e poi il francese Serge Robin (15-4). Superata agevolmente anche la semifinale contro l’azzurro Matteo Dei Rossi, vinta 15-3, prima del trionfo ottenuto in finale.

Argento per l’altra portacolori cremisi Ionela Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A. Anche lei, che si presentava come prima del ranking internazionale, ha superato tutti gli incontri fino alla finale: la canadese Briar (15-3), l’atleta di Hong Kong Ka Man Lam (15-5) e in semifinale l’azzurra tesserata per le Fiamme oro Loredana Trigilia, sconfitta per 15-1, che si è dovuta così accontentare della medaglia di bronzo. In finale è arrivato lo stop da parte della rappresentante di Hong Kong Chiu Yee Yu (15-9).

Medaglie anche per altri due atleti tesserati per le Fiamme oro. Secondo gradino del podio per Rossana Pasquino, che ha vinto l’argento nella categoria B della sciabola femminile, mentre Emanuele Lambertini ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria A della spada maschile.