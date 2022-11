Celebrato il 75° anniversario della Polizia stradale

La Polizia stradale compie 75 anni e la ricorrenza è stata celebrata questa mattina a Roma, nella sede del Compartimento polizia stradale Lazio.

All’evento ha preso parte il capo della segreteria del dipartimento Sergio Bracco che, accompagnato dal direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato Daniela Stradiotto e dal direttore del Servizio polizia stradale Filiberto Mastrapasqua, ha deposto una corona di alloro in ricordo dei caduti della Polizia stradale, specialità che conta il più alto numero di vittime tra i reparti della Polizia di Stato.

A far da cornice alla celebrazione una testimonial d’eccezione, la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, e numerosi giovani studenti delle scuole superiori che, dopo aver assistito ai momenti solenni della cerimonia, sono stati coinvolti dai poliziotti della Stradale in diversi momenti formativi preparati per l’occasione.

I ragazzi hanno potuto visitare il nuovo Pullman azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula didattica multimediale itinerante, all’interno della quale vengono trattati i temi della sicurezza stradale. In particolare, è stato possibile fare in prima persona l’esperienza dei pericoli della strada grazie all’utilizzo di un simulatore di guida oppure indossando dei particolari occhiali che riproducono la distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica.

Sul piazzale del Compartimento erano esposte diverse auto storiche della Polizia di Stato e la Lamborghini della Stradale, che è stata sicuramente la più ammirata e fotografata da tutti i presenti, con il sottofondo musicale delle inconfondibili note della Banda musicale della Polizia di Stato.

Oltre ai temi della sicurezza stradale, i ragazzi presenti all’evento hanno avuto l’opportunità di riflettere anche su un altro importante argomento del giorno incontrando il personale della questura di Roma impegnato nel progetto “Questo non è amore” per condividere i valori della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

L’anniversario è stato anche un’occasione per festeggiare le donne e gli uomini della Stradale che sono andati recentemente in pensione.

La celebrazione si è conclusa con l’intervento del direttore delle Specialità Daniela Stradiotto: “Questa è una giornata di gioia, fierezza ed orgoglio. Dopo tre anni, riusciamo a ritrovarci, a guardarci negli occhi e a vivere queste giornate che hanno l’importanza del vivere sulla nostra pelle il senso di appartenenza forte, in questa meravigliosa famiglia che è la Polizia di Stato, perché prima di tutto siamo tutti poliziotti”.

Poi il Direttore ha aggiunto che: “Quello della Polizia stradale è un settore che continua a crescere con l’uso della tecnologia, e che investe tantissimo sulla prevenzione, sia sul controllo che sul contrasto, sia sulla parte investigativa. Ma solo il percorso culturale, solo investendo sulla prevenzione, noi riusciremo ad abbattere l’incidentalità”.

In conclusione, ha poi sottolineato: “È una giornata in cui diciamo grazie a chi l’anagrafe ha mandato in vacanza, ma dato il nostro forte senso di appartenenza, possiamo anche smettere la divisa di tessuto, ma quello che abbiamo dentro, l’essere poliziotti, è un Dna che nessuno ci può togliere”.

Per l’occasione Poste Italiane ha dedicato al 75° anniversario della Polizia stradale un annullo filatelico.