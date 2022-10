Furti sui Tir, 4 arresti e 2 denunciati a Catania

I poliziotti del Compartimento polizia stradale Sicilia orientale hanno fermato l’attività di un gruppo criminale specializzato nel furto di merce ai danni di Tir in sosta arrestando quattro persone, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio, e denunciandone altre due per favoreggiamento.

A causa dell’aumento di questo genere di reati, dei quali in poco tempo si erano registrati una decina di episodi, gli agenti della Stradale catanese avevano predisposto dei controlli specifici nelle aree a maggior rischio.

I furti si verificavano sempre di notte, nelle aree di servizio autostradali della provincia, dove i Tir sostavano, approfittando delle ore di riposo dei conducenti, quasi sempre stranieri, che non si accorgevano della forzatura dei portelli posteriori e dello scarico della merce.

Durante i furti alcuni testimoni avevano segnalato la presenza di un furgone che si aggirava nelle aree di sosta come possibile mezzo utilizzato per caricare la merce rubata.

Proprio questo particolare ha permesso ai poliziotti della Stradale di individuare e arrestare i quattro componenti del gruppo criminale.

Durante uno degli appostamenti gli agenti ha notato un furgone aggirarsi tra i Tir in sosta in un’area di servizio, sospettando che potesse essere proprio quello utilizzato dai ladri; sono rimasti appostati fino a che il furgone è ripartito notevolmente appesantito dal carico, in direzione della tangenziale. Hanno tentato di fermare il mezzo che però ha accelerato dando inizio ad un inseguimento.

Ad un certo punto i fuggiaschi si sono resi conto di non poter sfuggire agli inseguitori e hanno abbandonato il furgone cercando di dileguarsi nelle campagne. Due di loro sono stati subito acciuffati dai poliziotti mentre tentavano di fuggire su un’auto guidata da due giovani, denunciati per favoreggiamento. Gli altri due sono stati presi poco dopo nei pressi del furgone abbandonato, sul quale sono state trovate circa 1.300 confezioni di salmone surgelato che erano appena state sottratte ad un Tir olandese.

Durante le successive perquisizioni gli agenti hanno trovato altra merce, probabilmente rubata, e due pistole: un revolver calibro 22 con quattro cartucce e una pistola semiautomatica a salve, perfetta riproduzione di una Walther P38.