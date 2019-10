La Polizia di Stato al “Lucca Comics & Games”

Al “Lucca Comics & Games”, la manifestazione del fumetto, animazione e video giochi che si sta svolgendo in questi giorni nella cittadina toscana, anche quest’anno c’è la Polizia di Stato, che partecipa con uomini e mezzi.

Tra gli stand i visitatori possono trovare gli specialisti della Polizia scientifica, presenti con il loro Fullback attrezzato per l’analisi della scena del crimine, e quelli della Polizia postale, sempre disponibili con i più giovani per spiegare loro come usare consapevolmente e in sicurezza il Web.

Nel corner riservato al Reparto volo di Firenze si parla di laser e droni, giochi pericolosi per la sicurezza del volo, mentre nello stand della Polizia stradale, oltre a poter ammirare la bellissima Lamborghini Huracan, è possibile indossare gli speciali occhiali graduati che simulano gli effetti dello stato di ebbrezza, con i quali si può affrontare un percorso che permette di comprendere quanto l’assunzione di alcol influisca sulle nostre capacità alla guida. Immancabili i cani poliziotto delle Unità cinofile, con il loro prezioso contributo alla sicurezza della manifestazione.

Il “Lucca Comics & Games” è stato anche l’occasione per presentare “Mare nero”, la nuova avventura del commissario Mascherpa, il primo fumetto poliziesco della Polizia di Stato, creato da Luca Scornaienchi e dalla matita del disegnatore Daniele Bigliardo.

L'opera, una graphic novel già pubblicata a puntate sulla rivista Polizamoderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, racconta le indagini del commissario Mascherpa che, partendo dal naufragio di alcune navi nel Tirreno, arriverà a visitare diversi paesi europei.

Durante la manifestazione è prevista la presenza di molti agenti in borghese con compiti di vigilanza antiterrorismo e antiborseggio; la sicurezza è garantita anche da personale della Polizia scientifica che è munito di microtelecamere in grado di inviare in tempo reale, alla Sala operativa, le immagini registrate.

La Polizia stradale controlla le direttrici sia stradali che autostradali, che portano a Lucca, mentre la Ferroviaria garantisce la vigilanza alle stazioni di Lucca e Viareggio, interessate dall’arrivo e dalla partenza di migliaia di visitatori. La gran parte della manifestazione è sorvegliata dall’elicottero del Reparto volo della Polizia di Stato, che riprende dall’alto l’evento.