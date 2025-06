Giornata mondiale del donatore con DonatoriNati

Ricorre oggi la giornata mondiale del donatore di sangue, un'occasione per ricordare che un piccolo gesto di solidarietà può salvare tante vite.

Con il claim “Dona sangue, dona speranza. Insieme salviamo vite” scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità anche DonatoriNati, l’associazione donatori volontari della Polizia di Stato è scesa in campo in tutta Italia per ricordare che donare il sangue significa salvare vite, migliorare la salute di altre persone e sostenere il sistema sanitario nazionale.

Nel 2024 i nuovi di donatori tra i 18 e i 25 anni sono stati oltre 75mila (+5%) e le nuove donatrici 127mila (+1,1%).



Un impegno diffuso su tutto il territorio nazionale in cui ancora una volta, Polizia di Stato e Vigili del fuoco, hanno dimostrato la loro presenza con iniziative e appuntamenti.

A Roma, presso l'Ifo Regina Elena, i primi a rispondere all'appello sono stati gli allievi vice ispettori della scuola di Polizia di Nettuno.

Altre raccolte straordinarie di sangue sono previste in Campania il 16 in piazza a Gricignano d’Aversa ed il 24 giugno a S.Arpino con il Reparto mobile. Oltre a quelle organizzate a Torino presso la stazione ferroviaria di Porta Susa e in Sardegna, ad Alghero e ad Imperia, Sanremo e Ventimiglia, dal 14 al 21 giugno prossimo.

I cittadini hanno potuto donare anche nella questura di Pescara, a Brescia, DonatoriNati ha fatto donare il sangue agli allievi agenti del 229° corso e in Calabria all’ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme.



Lo slogan di quest’anno “Nessuno si salva da solo” di DonatoriNati racchiude tutto l’impegno quotidiano che intende trasmettere alle future generazioni per donazioni di sangue e plasma periodiche

Una missione che ha l’obiettivo di raggiungere i giovani nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni, portando il proprio contributo nella costruzione di una coscienza civica condivisa