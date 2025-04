173° Anniversario: conferenza OSCAD "L'odio e gli stereotipi di genere"

"L'odio e gli stereotipi di genere" è stato il titolo della conferenza tenuta dagli operatori dell’Oscad (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori) nella Pagoda allestita al “Villaggio della legalità” per il 173° Anniversario della fondazione della Polizia.

L'evento, a cui ha partecipato anche la campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca, in rappresentanza del gruppo sportivo Fiamme oro, ha rappresentato un'occasione importante per affrontare le radici profonde dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, analizzando le loro pericolose derive e proponendo possibili vie di contrasto.

Lhoana Valentini, psicologa e psicoterapeuta del Terzocentro di psicoterapia cognitiva di Roma, ha aperto i lavori partendo dalla decostruzione di stereotipi e pregiudizi e, passando per il delicato tema della violenza di genere, ha, inoltre, approfondito il fenomeno dei cosiddetti “Incel”, “galassia” di uomini che si contraddistinguono per l’odio feroce nei confronti delle donne e per l’uso di un linguaggio denigrante e fortemente discriminatorio.

Partendo dalla sua esperienza personale nel mondo dello sport, l’atleta Di Francisca ha offerto al pubblico la sua testimonianza di come lo sport possa costituire un fondamentale momento di riscatto e di autoaffermazione.

A moderare l'incontro, il capo della Segreteria dell'OSCAD Francesca Romana Capaldo che, oltre a guidare gli interventi, ha illustrato nel dettaglio anche le attività cruciali svolte dall'Osservatorio nella lotta contro ogni forma di discriminazione.