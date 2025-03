Bologna: chat criptate per traffico di droga, 5 arresti

Individuati e arrestati i componenti di un’organizzazione criminale internazionale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti tra Italia e Olanda.

Cinque persone sono finite in manette al termine di un’indagine dei poliziotti della Squadra mobile di Bologna per il reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dalla disponibilità di armi. Altre 12 persone, indagate in stato di libertà, sono state sottoposte a perquisizione domiciliare.

Tra tra il 2019 e 2020 la Squadra mobile di Bologna aveva condotto un'indagine nei confronti di una associazione criminale ritenuta responsabile di reati in materia fiscale e tributaria, durante la quale, erano state intercettate utenze telefoniche criptate, in particolare quelle associate alla piattaforma "Sky Ecc". Grazie all'analisi tecnica condotta dal Servizio di polizia scientifica di Roma, è stato possibile individuare questo sofisticato sistema di comunicazione, basato sull'uso di telefoni criptati, in possesso di alcuni degli indagati.

La piattaforma consentiva ad un gruppo chiuso di clienti, registrati in forma anonima con un codice alfanumerico e nickname di fantasia, lo scambio sicuro del cosiddetto “end to end” (senza conservazione di copia sul server) di file audio e video, immagini e messaggi di testo per via telematica con altrettanti canali protetti con chiavi crittografate non intercettabili.

Le comunicazioni erano gestite attraverso dei criptofonini, con server sparsi in tutto il mondo, spesso collocati in Paesi offshore (Costarica), ma anche in Canada e Olanda.

Attraverso un’operazione svolta nel 2021 dalle autorità giudiziarie di Belgio e Olanda in cui sono state sequestrate delle chat criptate riferibili alla piattaforma sopra indicata e, alla collaborazione fornita da Europol ed Eurojust, veniva data la possibilità a tutti i Paesi membri di fruire dei dati scovati sulla base dell’Ordine di indagine europeo.

L'analisi di dati cruciali delle chat criptate tramite l'app Sky-Ecc in possesso dei poliziotti di Bologna ha permesso d’individuare la struttura del gruppo dell'organizzazione internazionale di trafficanti di droga con ramificazioni nazionali e internazionali.

In pochi mesi gli investigatori hanno così, documentato nove importazioni di cocaina per un totale di 41,5 chili, altrettante di marijuana, per un totale di 76,5 chili, e una da 280 chilogrammi di hashish, per un valore complessivo sul mercato stimato in oltre 5 milioni di euro.

L’indagine della Squadra mobile, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, si è avvalsa della collaborazione del collaterale ufficio investigativo spagnolo, del supporto dall’unità di contatto del Servizio centrale operativo (Sco) l’Udyco di Madrid e delle Squadre mobili di Rimini, Treviso e Verona, località dove gli indagati sono stati arrestati.