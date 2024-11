Torino: “We run for Women-Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”

Al via le iscrizioni per la 3^edizione della “We run for Women-Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi” e alle diverse forme di violenza nei confronti delle donne.

A Torino, domenica 24 novembre, si corre per la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e l’evento si aggiunge alle diverse iniziative realizzate dalla Polizia di Stato, nell’ambito della campagna itinerante “Questo non è Amore”.

L'obiettivo è quello di promuovere una cultura del rispetto e rafforzare la consapevolezza collettiva riguardo la violenza di genere.

Iscriversi è semplice. Potete farlo attraverso il link del sito del Centro universitario sportivo (Cus) entro le ore 20 di sabato 23 novembre, o di persona sabato 23 novembre, dalle 10 alle 18, presso la sede del Cus di Torino in via Braccini 1, oppure presso il punto iscrizioni in piazza Solferino, domenica 24 dalle 7 alle 8.30.

Si potrà correre o camminare per un percorso di 5 chilometri accessibile a tutti oppure di 10 (competitivo e non) e si svolgerà per le vie del centro di Torino con partenza da piazza Solferino alle ore 9.

L’ iniziativa è stata organizzata dalla questura di Torino insieme al Consiglio Regionale del Piemonte, l’Ufficio scolastico regionale e al Cus di Torino.

L’intero ricavato della “We Run For Women” sarà devoluto al Progetto SOS (Sostegno Orfani Speciali) del centro antiviolenza E.M.M.A Onlus per aiutare i ragazzi, da zero a 21 anni, orfani a seguito del femminicidio della madre, nonché del loro eventuale nucleo familiare.

In piazza Solferino, inoltre, sarà presente il “Villaggio Polizia” con l'esposizione di mezzi e di tecnologie attuali in uso alla Polizia, nonché un punto informativo curato dalla Divisione anticrimine della questura di Torino e dai Centri antiviolenza del territorio.