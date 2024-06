Tappe italiane del Tour de France scortate dalla Polizia stradale

L’111^ edizione del Tour de France ha preso il via oggi da Firenze con una prima tappa attraverso la Toscana. Per le prossime tre tappe, i ciclisti si cimenteranno sulle strade di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, prima di raggiungere il territorio francese.

Sul territorio italiano la sicurezza di ciclisti e tifosi è garantita dalla Polizia stradale sempre in prima linea per assicurare il regolare svolgimento durante le grandi manifestazioni sportive; l'obiettivo è di consentire ai ciclisti di gareggiare in sicurezza e al pubblico di godersi l'evento senza pericoli.

Un importante dispositivo di sicurezza è stato messo in campo, con un totale di 46 motociclette, 6 autovetture di servizio e il Camper Azzurro della Polizia Stradale dove, operatori specializzati, promuoveranno campagne di educazione stradale distribuendo materiale informativo e sensibilizzeranno il pubblico sull'importanza di un comportamento corretto sulla strada, per la sicurezza di tutti.