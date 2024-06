Monza Brianza: inclusione e sicurezza

Un pomeriggio ricco di attività e divertimento quello trascorso tra la Polizia di Stato di Monza e Brianza e i ragazzi dell’associazione PizzAut onlus.

Un evento speciale all'insegna dell'inclusione e dell'educazione stradale a cui hanno partecipato oltre 350 persone tra ragazzi, famiglie e chi era di passaggio.

Obiettivo dell'evento era quello di creare un ponte tra la Polizia e i ragazzi autistici di PizzAut, affinché questi ultimi possano vedere nei poliziotti non solo una divisa, ma anche amici e punti di riferimento. Un messaggio di grande valore, sottolineato anche dalla presenza di tantissimi ragazzi che hanno colto l’occasione per “giocare” con i poliziotti e salire sulle auto della Polizia.

I bambini più piccoli hanno potuto "guidare" biciclette su un'apposita pista allestita per l'occasione, imparando le regole basilari della sicurezza stradale con l'aiuto degli agenti della Polizia Stradale.

I più grandi si sono potuti immergersi nel mondo della Polizia scientifica che ha allestito una scena del crimine, mostrando gli strumenti utilizzati durante i sopralluoghi. Gli operatori hanno spiegato le tecniche di rilevamento delle impronte e delle tracce del reato.

Non sono mancati momenti di sensibilizzazione per gli adulti, che hanno potuto sperimentare l'ebbrezza al volante indossando occhiali speciali e guidando su un tappeto apposito. Un modo efficace per comprendere i pericoli della guida sotto l'influenza di alcol o droghe.

Sfondo a tutto l’allestimento c’era anche l’immancabile Pullman Azzurro della Polizia stradale. I poliziotti hanno intrattenuto grandi e piccini con video e messaggi istituzionali finalizzati alla prevenzione degli incidenti alla guida.

Il tutto è stato reso ancor più interessante per gli appassionati di motori grazie alla esposizione dell’Alfa Tonale e la Skoda Superb, nonché le auto storiche come l’Alfasud e l’amata Alfetta.