Catania: scoperta stalla clandestina, denunciato un 40enne

Scoperta a Catania, all’interno dell’area urbana, una stalla abusiva con 4 cavalli in pessime condizioni igieniche sanitarie e senza microchip. Un uomo di 40anni è stato denunciato per maltrattamenti di animali.

Gli animali sono stati sequestrati nell’ambito di una specifica attività straordinaria di Polizia per accertare la presenza di animali allevati abusivamente nella cerchia urbana. L’operazione, supportata anche dalla presenza del servizio veterinario, è stata condotta dai poliziotti del commissariato “San Cristoforo” della questura di Catania, insieme a quelli del Reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, della Squadra a cavallo e cinofili e della Polizia scientifica.

Gli agenti si sono focalizzati in particolare sul controllo di tre stalle clandestine site nel quartiere San Cristoforo e, all’interno di una di essa, hanno trovato i 4 animali in pessime condizioni; gli animali sequestrati sono stati affidati ad una struttura presente nella provincia di Ragusa.

Inoltre, all'interno della stalla gli agenti hanno sequestrato anche diversi farmaci dopanti che verosimilmente venivano utilizzati sui cavalli per effettuare le corse clandestine.