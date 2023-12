Latitante ricercato per omicidio arrestato ad Enna

A conclusione delle indagini coordinate dalla procura di Enna e condotte dai poliziotti della Squadra mobile e dai Carabinieri della città, questa mattina, è stato arrestato il presunto responsabile di un omicidio che si era reso latitante.

L'omicidio risale al 10 ottobre scorso, quando nel pieno centro cittadino del comune di Valguarnera Caropepe (Enna), il ricercato aveva sparato a uomo dopo una lite degenerata a seguito di alterchi tra le rispettive famiglie.

L’indagato a bordo della propria autovettura aveva atteso il rivale in strada per poi sparargli a distanza ravvicinata mentre questi transitava alla guida della propria auto che andava ad impattare contro un furgone adibito alla vendita ambulante di frutta e verdura. Nell’impatto rimaneva ferito il venditore ed una anziana cliente che decedeva qualche ora dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. L’indagato si era dato alla fuga facendo perdere le sue tracce rendendosi latitante.

Alle operazioni di cattura hanno collaborato i poliziotti del Servizio centrale operativo, del servizio Polizia scientifica, della Squadra mobile di Catania e lo squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Sicilia".