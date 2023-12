Udine: commemorati i 25 anni della “strage di Natale”

La Polizia di Stato, a Udine, in occasione del venticinquennale, ha commemorato e ricordato i tre poliziotti uccisi nella “strage di Natale”, un tragico evento che il 23 dicembre del 1998 sconvolse la comunità locale.

Alla messa, celebrata nella cattedrale di Udine dall’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato in ricordo del sovrintendente capo Adriano Ruttar, del vice sovrintendente Giuseppe Guido Zanier e dell’assistente capo Paolo Cragnolino, erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, i familiari delle vittime e il sovrintendente capo Carlo Alberto Bianco, sopravvissuto all’esplosione.

Il prefetto Pisani ha ricordato il profondo significato rappresentato dal sacrificio di tutti i caduti della Polizia di Stato, manifestando la sua vicinanza e quella di tutta la Polizia ai familiari dei tre poliziotti uccisi nella "strage di Natale", presenti in chiesa insieme a quelli di altri due caduti della Polizia ferroviaria friulana, Mario Moretto e Stefano Spizzo e al Sovrintendente capo Carlo Alberto Bianco che sopravvisse all'esplosione della bomba quel tragico 23 dicembre di venticinque anni fa.

Il Capo della Polizia, questa mattina, ha inoltre preso parte alla veglia in memoria dei caduti, organizzata come ogni anno dai poliziotti dell’Ufficio volanti della questura, che si è svolta sul luogo dell’attentato alle 5.49, orario in cui è avvenuta la strage, ed ha deposto una corona d’alloro sotto la lapide dedicata ai tre poliziotti, presente in Largo Ospedale vecchio, opera scolpita e donata in occasione del ventesimo anniversario della strage dall’artista Roberto Milan.

I poliziotti Ruttar, Zanier e Cragnolino, insieme al collega Bianco, furono travolti, all’alba del 23 dicembre del 1998, dalla deflagrazione di una bomba collocata sulla saracinesca di un negozio, davanti al quale i due equipaggi delle Volanti erano arrivati a seguito di una segnalazione. Ai 3 caduti è stata conferita la Medaglia d’oro al Valor civile mentre quella d’argento è stata assegnata al sovrintendente Bianco, scampato all’attentato.

Ieri sera, infine, sempre all’interno del Duomo di Udine, si è svolto il concerto di Natale della Banda musicale della Polizia di Stato con la partecipazione del soprano Federica Caseti Balucani e del tenore Francesco Grollo. All’evento musicale erano presenti, oltre al Ministro dell’Interno e al Capo della Polizia, anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il sindaco della città Alberto Felice De Toni, il prefetto di Udine Domenico Lione ed il vicario della questura Giancarlo Conte.