Torino: intitolato un giardino alla memoria di Giuseppe Montesano

Questa mattina a Torino, alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani, è stato intitolato il giardino di piazza Peyron alla memoria del prefetto Giuseppe Montesano.

Alla cerimonia, inoltre, hanno preso parte il prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, il questore della città, Vincenzo Ciarambino, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il vicepresidente del consiglio comunale, Ludovica Cioria e la signora Adriana Di Lullo, vedova del prefetto Montesano.

Il Capo della Polizia, dopo aver ringraziato per la presenza alla cerimonia la signora Di Lullo, i familiari delle vittime del dovere della provincia di Torino e il poliziotto in pensione Gaetano D’Angiullo, sopravvissuto ad un agguato nel 1979, ha ricordato le qualità umane e professionali del prefetto Montesano. Un uomo e dirigente della Polizia di Stato con una lunga esperienza da investigatore, che ha “inventato il mestiere” per tramandarlo alle successive generazioni di poliziotti.

Il prefetto Pisani ha inoltre ricordato come Giuseppe Montesano accettò con grande coraggio l’incarico di questore di Palermo nel 1984, in un periodo in cui imperversavano gli attentati di mafia e durante il quale furono uccisi tanti magistrati e poliziotti come ad esempio Giuseppe Montana, Ninni Cassarà e Roberto Antiochia.

Il sindaco di Torino, la vedova Montesano e il Capo della Polizia hanno scoperto la targa d’intitolazione che da oggi ricorderà il valore e le qualità del prefetto Montesano ai cittadini che frequentano il parco.

Oltre a essere stato il capo della Squadra mobile torinese per molti anni e della Criminalpol del Piemonte e della Valle d’Aosta, il prefetto Montesano, ha ricoperto la carica di Questore in diverse città italiane fino a diventare ispettore generale per l’Emilia-Romagna; Giuseppe Montesano è morto a Bologna nel 1990.