San Michele: assegnati i titoli di “Poliziotto ad honorem”

In occasione del concerto “I valori che ci uniscono” organizzato a Roma nel parco archeologico del Colosseo, in occasione delle celebrazioni di San Michele Arcangelo, sono stati consegnati i riconoscimenti di “Poliziotto ad honorem” a persone che si sono particolarmente distinte nella diffusione della cultura dei valori civili, della legalità, dell’inclusione sociale e della solidarietà: ambasciatori in ogni tempo dei modelli valoriali cui si ispira la Polizia di Stato.

Lo speciale riconoscimento è stato consegnato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal capo della Polizia Vittorio Pisani ad Elisabetta Dami, scrittrice e autrice di libri per ragazzi, conosciuta per essere la creatrice del personaggio Geronimo Stilton.

Elisabetta Dami, dal 2015, collabora con la Polizia di Stato in tante iniziative e progetti istituzionali. Il prestigioso titolo le viene assegnato per l’impegno profuso a favore delle nuove generazioni affinché si avvicinino, sempre più, alla cultura della legalità. Nel “Il mio Diario” l’agenda scolastica della legalità realizzata dalla Polizia di Stato, destinata agli alunni delle classi terze degli istituti primari che si preparano a frequentare la quarta classe, il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna i bambini nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali del Progetto.

Il secondo è stato riservato a Marino Bartoletti, giornalista sportivo che, con passione e incondizionata disponibilità, da sempre condivide con la Polizia di Stato progetti e iniziative di legalità, inclusione sociale e solidarietà. Di recente ha collaborato alla redazione del libro “La riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, per celebrare l’anniversario della legge 121 che ha sancito, di fatto, la nascita della Polizia di Stato.

Infine, il terzo attestato di “Poliziotto ad honorem” è stato consegnato a Giovanni Berardi, figlio del maresciallo di Pubblica Sicurezza Rosario, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978.

Da sempre Berardi partecipa alle iniziative rivolte a mantenere vivo il ricordo delle vittime di terrorismo attraverso l’Associazione europea vittime del terrorismo (Asevit), di cui è il fondatore e con Aiviter (Associazione italiana vittime del terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato) che ha contribuito a costituire. Inoltre, con le sue attività culturali diffonde in Italia e nel mondo i valori della Polizia di Stato.