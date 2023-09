Operazione “Alto impatto”: perquisizioni e sequestri ad Afragola

Oltre 300 operatori tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza sono stati impegnati, questa mattina, in numerose perquisizioni in un’operazione “Alto impatto” nel rione Salicelle di Afragola, in provincia Napoli.

Nell’ambito dell’attività di Polizia, gli agenti hanno arrestato una persona destinataria di un ordine di carcerazione per falso documentale.

Due le persone denunciate: una per detenzione di tabacco estero di contrabbando e un’altra per evasione; inoltre, nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati una pistola revolver e relativo munizionamento trovata all’interno di un’auto anch’essa sottoposta a sequestro, sigarette straniere, quantità ingenti di hashish e marijuana e materiale per il confezionamento.

Sempre nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno trovato e sequestrato oltre 100 mila euro di denaro contante, orologi e preziosi, impianti di videosorveglianza per eludere eventuali controlli di Polizia e anche 4 veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa, a tal proposito, sono stati effettuati anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della strada.

Per la Polizia di Stato hanno partecipato alle operazioni i poliziotti della Squadra mobile di Napoli, dei commissariati di Afragola, Acerra e Frattamaggiore, quelli della Polizia stradale, della scientifica, del Reparto mobile; presenti anche le Unità operative di primo intervento (Uopi), le squadre cinofile e il Reparto prevenzione crimine Campania.