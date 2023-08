Ferragosto: il Ministro dell’Interno collegato con i poliziotti in servizio

Anche quest’estate il mese di agosto è quello che vede il maggior numero di cittadini e turisti, italiani e stranieri, spostarsi sulla nostra penisola e affollare le località di vacanza.

Le destinazioni balneari, quelle di montagna e le città d’arte sono le mete dove in tanti trascorrono le ferie in concomitanza con la festività del Ferragosto.

Sono stati quindi potenziati i servizi di controllo del territorio che vedono impegnati le donne e gli uomini della Polizia di Stato nelle piazze, negli aeroporti, nei porti, sulla rete stradale e autostradale e nelle stazioni ferroviarie. Ad essere monitorate sono anche le città che, complice la sospensione di molte attività lavorative, si svuotano.

Questa mattina, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani, alla presenza del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, del capo di gabinetto del Ministro dell’Interno Maria Teresa Sempreviva e del capo della segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza Sergio Bracco, si sono video collegati da Roma, dalla “Sala crisi” del Dipartimento della Pubblica sicurezza, al Viminale, con tutte le questure e gli uffici di Polizia del territorio.

“Voglio ringraziarvi tutti per l’impegno che quotidianamente mettete nel vostro lavoro. Per tutti voi oggi è un giorno di impegno e sacrificio, e la giornata odierna è la rappresentazione del vostro lavoro al servizio dei cittadini, che non conosce soste e festività. Ci tenevo a ringraziarvi personalmente con un messaggio di vicinanza non solo per il ferragosto ma per quello che fate tutto l’anno e per come lo fate. Siete il nostro punto di orgoglio, grazie di cuore. Portate il nostro saluto a tutte le donne e gli uomini della Polizia impegnati sul campo. Buon ferragosto a tutti” così il Ministro dell'Interno rivolgendosi ai questori, ai dirigenti di Polizia e ai poliziotti collegati in streaming.

Il prefetto Piantedosi ha inoltre manifestato la propria vicinanza alla popolazione del comune di Bardonecchia (Torino), colpita dal maltempo che ha causato ingenti danni e centinaia di sfollati, e ai poliziotti del locale commissariato di PS e del settore di Polizia di frontiera che, nonostante l’inagibilità dello stabile che ospita l’ufficio di Polizia, si sono prodigati per dare sostegno e soccorso ai tanti cittadini e turisti “travolti” dal fiume di fango e detriti.

Proprio dal comune piemontese erano videocollegati il questore di Torino Vincenzo Ciarambino, il sindaco Chiara Rossetti e il dirigente della 1° Zona di Polizia di frontiera Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria Francesco Borrè che hanno illustrato il piano dei soccorsi e dei servizi predisposti per garantire la sicurezza della cittadinanza.



Durante l’incontro online, il questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, il dirigente del compartimento Polizia stradale Toscana Cinzia Ricciardi, il dirigente della Polizia di frontiera aerea di Malpensa, Rocco Luciani e quello della Polizia portuale di Bari Mario Marcone hanno fatto il punto della situazione relativamente all’afflusso di persone presenti nelle singole realtà e al traffico aereo, navale e stradale, risultati essere particolarmente sostenuti in queste settimane ma senza criticità di rilievo.

Al termine, il Ministro dell’Interno ha proseguito il giro d'incontri presso le Sale operative delle altre Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e della Guardia costiera, che, assieme alla Polizia di Stato, contribuiscono a garantire la cornice di sicurezza nazionale anche in questo periodo, che per la maggior parte dei cittadini, è festivo.