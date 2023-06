Donazione straordinaria di sangue con DonatoriNati

“Chi Dona il Sangue, Dona la Vita”.

Anche quest’ anno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno, designata dall’Assemblea Mondiale della sanità nel 2005, DonatoriNati, l’Associazione donatori e volontari personale Polizia di Stato, coglie l’occasione per ringraziare i donatori volontari di sangue di tutto il mondo e per l'occasione ha organizzato un appuntamento straordinario per donare a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Dalle 8 alle 12 personale medico specializzato a bordo di una autoemoteca dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma accoglierà tutti coloro disposti ad un grande gesto di solidarietà come donare il proprio sangue per chi ne ha bisogno.

Da 20 anni l’obiettivo di DonatoriNati, presente sul territorio nazionale in 15 regioni, è quello di promuovere, incoraggiare e sensibilizzare i cittadini verso la donazione di sangue. In particolar modo il messaggio scelto per quest’anno “Dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso” è rivolto alle future generazioni affinché possano fin da piccoli conoscere il valore della solidarietà e della vita.

Testimonial d’eccezione dell'iniziativa, don Antonio Coluccia, poliziotto ad Honorem parroco impegnato da molti anni per promuovere la legalità nei quartieri più difficili della Capitale.

Contemporaneamente all’appuntamento di Roma, DonatoriNati, in linea con il claim “Esserci Sempre” della Polizia di Stato sarà presente con delle postazioni per donare il sangue nella città di Agrigento, Imperia, Milano, Brescia, Cesena, Firenze, Napoli, Salerno, Lecce, Reggio Calabria e Lamezia Terme.

Per conoscere le date e i luoghi di Giugno per donare consultate il link.