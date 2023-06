Auto e cuore con la Polizia al “Reb Concours”

Torna a Roma, il prossimo 7 e 8 giugno, la 4^ edizione di “Reb Concours”, il concorso dedicato alle auto d’epoca costruite dal 1900 al 1970, a cui partecipa anche la Polizia di Stato con la musica della Fanfara della Polizia di Stato e le più belle e rappresentative auto e moto storiche del Museo delle Auto.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Villa Alberico a Roma, dove anche quest’anno i partecipanti potranno effettuare degli screening cardiologici gratuiti nell’ambito della campagna di prevenzione “Cuori e Motori” in collaborazione con l’Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari.

È possibile prenotarsi inviando una mail a cuoriemotori@libero.it e la prenotazione darà diritto all’ingresso gratuito alla manifestazione.

Chi parteciperà alla manifestazione potrà, inoltre, ammirare l'esposizione della Fiat 1100/103 E, l'Alfa Romeo Giulietta 1300, Fiat 1100 E Musone e la Jeep Willis.

In questo luogo ricco di storia al centro del Parco Archeologico dell'Appia Antica, circondati da splendide vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo, personalità del mondo del giornalismo, del cinema, della moda e della politica giudicheranno le auto in concorso sulla base dell’'emozione che queste avranno suscitato in loro.

Come ogni anno a concludere le due giornate ci sarà un concerto della Fanfara della Polizia di Stato che intratterrà i partecipanti con brani di repertorio.