Postale: 8 indagati per pedopornografia online

Gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Sicilia occidentale e del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale di Roma, hanno arrestato 5 persone e denunciato ulteriori 3 per divulgazione, cessione e detenzione di immagini e video pedopornografici.

Le otto perquisizioni dell’operazione denominata “Parabantes”, sono state eseguite tutte tra Palermo e provincia e hanno permesso ai poliziotti di sequestrare numerosi file video e immagini che documentano lo sfruttamento sessuale di minori.

Sono in corso ulteriori indagini e verifiche tecniche sul materiale e i dispositivi recuperati per far luce su altri aspetti dell’inchiesta, compresa l’identificazione delle piccole vittime.

Leonardo Bruno