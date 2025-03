Controllo delle frontiere: arrestato un passeur diretto in Francia

I poliziotti della I zona Polizia di frontiera Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, hanno arrestato un uomo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Alla guida di una macchina con targa estera, stava per oltrepassare illegalmente il confine di Stato per accompagnare in Francia sei cittadini stranieri, di cui uno minorenne.

Gli agenti in servizio di pattugliamento per il contrasto dell’immigrazione irregolare, si sono insospettiti dal mezzo.

Hanno deciso quindi di seguirlo per un tratto e infine di fermarlo, senza mettere a rischio gli occupanti e al tempo stesso impedendone la fuga.

Al termine delle verifiche di rito, il passeur è stato portato alla casa circondariale di Cuneo. Il minore a bordo invece, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato affidato agli operatori di una casa famiglia cuneese.

Agli altri passeggeri infine, risultati privi di documenti e irregolari sul territorio nazionale, è stata garantita l’adeguata assistenza. Per tutti sono state avviate le procedure amministrative previste dalla legge.

Leonardo Bruno